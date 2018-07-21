Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı (8)

Eşinin ailesinin evine giden koca, pompalıyla dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı - EK
CENAZELERE OTOPSİ YAPILIYOR
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa D.'nin pompalı tüfekle vurduğu kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özden Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları Mehmet Kahya ile eşi Filiz Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Sabah saatlerinden itibaren otopsi işlemlerine başlandı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Adli tıptan görüntü
Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)
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