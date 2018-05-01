Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam etkili olan sağanak dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı mahallelerde rögar taştı, yolda su birikintileri oluştu. Çatal Köprü altında oluşan su birikintisinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde kurulan pazarda yağış ve rüzgardan dolayı esnaf zor anlar yaşadı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış dolayısıyla çalışma başlattı.
Sürücü Mustafa Eraslan, yağıştan dolayı trafikte uzun süre beklediğini, her sağanakta benzer sorunların yaşandığını söyledi.
Öte yandan yağış nedeniyle bazı güzergahlarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
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