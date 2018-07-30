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Aydın'da sağanak demiryolu ulaşımını aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Buharkent ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle Denizli-İzmir tren seferleri durduruldu

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki sağanak nedeniyle Denizli-İzmir tren seferleri durduruldu.

Buharkent ilçesine vekaleten bakan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yüzünden Sarayköy ile Buharkent ilçeleri arasında kalan Kızıldere mevkisindeki tren raylarının zarar gördüğünü söyledi.

Büyüknalçacı, "10 metre uzunluğunda, yaklaşık 70 santim civarında bir boşluk mevcut. Denizli'den gelen tren Denizli’ye, Nazilli’den gelen de geri döndü. Şu anda bekleyen bir trenimiz yok. Demiryolu çalışanları orada çalışmalarına devam ediyor. Geceden önce açılmayacak. Sabaha kadar bir seferin yapılmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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