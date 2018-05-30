HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aydın'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:51 | Son Güncelleme

Aydın'da sağanak etkili oldu

Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Nazilli'de sağanak dolayısıyla 75. Yıl Bulvarı ve Albay İbrahim Karaoğlan alt geçitleri su birikintisinden dolayı trafiğe kapatıldı.

Aydoğdu Mahallesi Eğrioyun Mezarlığı mevkisinde dere yatağının taşması sonucu bazı evleri su bastı.

İtfaiye ekipleri evlerdeki suyu pompalarla tahliye etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (ASKİ) ve Nazilli Belediyesi ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.

Evini su basan 72 yaşındaki Süleyman Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye ekipleri yolu yaparken biz uyardık, alt yapı eksik ve biz her yağışta bu mağduriyeti yaşıyoruz. Ramazan ayında şu halimize bakın." dedi.

Bahçesi su altında kalan Nazire Kaytan (79) ise her yağmurda mağdur olduğunu fakat bir önlem alınmadığını savundu.

Öte yandan bir polis memuru, ayakkabılarını çıkarıp bir alt geçitte suyun içinde kalan otomobili iterek kurtardı.

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde de sağanakla birlikte etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama (2)Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama (2)
HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor! HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli sağanak

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı

Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Diğer Haberler
Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.