Aydın'da sağanak etkili oldu

Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Nazilli'de sağanak dolayısıyla 75. Yıl Bulvarı ve Albay İbrahim Karaoğlan alt geçitleri su birikintisinden dolayı trafiğe kapatıldı.

Aydoğdu Mahallesi Eğrioyun Mezarlığı mevkisinde dere yatağının taşması sonucu bazı evleri su bastı.

İtfaiye ekipleri evlerdeki suyu pompalarla tahliye etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (ASKİ) ve Nazilli Belediyesi ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.

Evini su basan 72 yaşındaki Süleyman Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye ekipleri yolu yaparken biz uyardık, alt yapı eksik ve biz her yağışta bu mağduriyeti yaşıyoruz. Ramazan ayında şu halimize bakın." dedi.

Bahçesi su altında kalan Nazire Kaytan (79) ise her yağmurda mağdur olduğunu fakat bir önlem alınmadığını savundu.

Öte yandan bir polis memuru, ayakkabılarını çıkarıp bir alt geçitte suyun içinde kalan otomobili iterek kurtardı.

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde de sağanakla birlikte etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

