Aydın'da sağanak etkili oldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler araçlarıyla mahsur kalarak zor anlar yaşadı. Nazilli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 75'inci Yıl Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı. Bazı sürücüler araçlarıyla alt geçitte mahsur kalırken, Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden yol da sular altında kaldı. Nazilli Belediyesi'ne ait iş makinaları ise yolda kalan araçları kurtardı. Bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardımcı olurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye ekiplerinin suları tahliye etmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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