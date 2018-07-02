Aydın'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz

Aydın'da seçim sonuçlarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) da reddedilmesinin ardından ildeki milletvekili dağılımı 4 AK Parti, 3 CHP, 1 İYİ Parti olarak tescillendi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlere ilişkin, İl ve İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedildiğini hatırlatarak YSK'ye de itirazda bulunduklarını söyledi.

YSK'nin de itiraza ret yanıtını verdiğini aktaran Pehlivan, sonuçlara saygı duyduklarını, kendilerine oy veren seçmenlerin haklarını savunmak için bu itirazda bulunduklarını ifade etti.

Pehlivan, şahısların ve kurumların menfaatinin önünde Türk milletinin menfaatinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun önüne hiçbir şey geçemez. Milletimizin kararıyla, genel başkanımızın öngörüleriyle başlayan Cumhur İttifakı, milletin kararıyla başarıya ulaştı. Aydın da bu başarıya ulaşmış durumda. Dörde 4 milletvekili çıkarmış durumda. Halkın kararına saygı duymak zorundayız. Bu karar AK Parti Aydın İl Başkanlığı ile MHP Aydın İl Başkanlığı arasında bir sorun teşkil etmeyecektir. AK Parti'den 4. milletvekili seçilen milletvekilimizi de tebrik ederim."

Aydın'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı.

