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Aydın'da serinlemek için girdiği gölette boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:02 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde, komşusuyla balık tutmak için gittiği gölete serinlemek için giren 35 yaşındaki Hüseyin Yeroğlu boğuldu.  Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarında sulama amaçlı kullanılan Hıdırbeyli Göleti'nde meydana geldi.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)
Aydın'ın Germencik ilçesinde, komşusuyla balık tutmak için gittiği gölete serinlemek için giren 35 yaşındaki Hüseyin Yeroğlu boğuldu.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarında sulama amaçlı kullanılan Hıdırbeyli Göleti'nde meydana geldi. Komşu olan Hüseyin Yeroğlu, Ahmet Sarıhan ve oğlu Ferit Sarıhan'la birlikte balık tutmak için Hıdırbeyli Göleti'ne geldi. Bir süre balık tuttuktan sonra Hüseyin Yeroğlu ve Ferit Sarıhan serinlemek için gölete girdi. Yeroğlu kıyıdan biraz uzaklaşınca suda batmaya başladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Yeroğlu kısa sürede suda gözden kayboldu. Hüseyin'in sulara gömüldüğünü gören Ahmet Sarıhan ve oğlu Ferit Sarıhan durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalara rağmen Yeroğlu'nu bulamadı. Bunun üzerine Aydın'da dalgıç polis ekibi olmadığı için Marmaris'ten dalgıç polis ekibi çağırıldı. Akşam saatlerinde gölete varabilen dalgıçlar yaptığı çalışmada Hüseyin Yeroğlu'nun cesedini bularak sudan çıkardı.

"ONU UYARMIŞTIK"
Hüseyin Yeroğlu ile balık tutmak için gölete gelen komşusu Ahmet Sarıhan, "Sabah saat 11.00 sıralarında üç kişi gölete balık tutmaya geldik. Oğlum Ferit ile birlikte Hüseyin de göletin kıyısından yürüyordu. Onları kıyıdan fazla uzaklaşmamaları için uyardım. Bir anda oğlum, Hüseyin'in suya battığını söyleyerek 'Baba yetiş' diye bağırdı. Ben de yüzme bilmiyorum. Yanlarına gelene kadar çoktan suda kaybolmuştu. Büyük şok yaşadım" dedi. 14 yaşındaki Ferit Sarıhan ise, "Göletin kenarındaydık. Ona çok fazla ileriye gitmemesini söyledim. Ama bir anda bana bağırarak gölette elleriyle yardım isteyerek battı. Bende babama haber verdim ama çok geçti" dedi. Oğullarının acı haberini alan anne Mükerrem Yeroğlu(55) ve baba Ethem Yeroğlu(58) ise büyük üzüntü yaşarken, anne Mükerrem Yeroğlu, "Oğlumun başını yediniz, kendi başınızı yeseydiniz. Oğlum oğlum" diye feryat etti. Yeroğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi'ne oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Görüntü dökümü:
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- Göletten görüntü
- Hüseyin Yeroğlu'nun kıyıda kalan elbiselerinden görüntü
- Anne Mükerrem Yeroğlu'nun feryadından görüntü
- Cesedin sudan çıkarılmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü

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