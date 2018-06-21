HABER

Aydın'da "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dökmeci: - "Yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, son bir yılda yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atığın kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" semineri yapıldı.

Burada konuşan Dökmeci, 1995'te oluşan evsel atık miktarının 17 milyon ton iken 2015'te bu değerin 31 milyon tona ulaştığı, 2023 yılında ise bu miktarın 38 milyon tona ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'de 2002 yılı öncesi evsel atıkların geri dönüşüm oranının yüzde 1 seviyelerinde olduğuna dikkati çeken Dökmeci, "Bugün bu rakam yüzde 13 seviyelerine gelmiştir. 2023 yılında yüzde 35 hedefine ulaşılması planlanmakla birlikte AB'nin mevcut geri dönüşüm oranını neredeyse 2030 yılında iki kat artırmayı hedeflemesi bizim de bu noktada önemli atılımlar yapmamızı gerektirecektir." dedi.

Katı atık düzenli depolama tesisleri ile ilgili çalışmalar kapsamında 87 katı atık düzenli depolama sahası ile bin 134 belediyede 54,7 milyon vatandaşa hizmet verdiklerini aktaran Dökmeci, bu tesislerden nüfusun yüzde 74,3'ünün faydalandığını, 2023 yılında çöpü düzenli depolanmayan tek bir yerleşim yerinin kalmayacağını ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde atık sektöründe 60 bin kişiye istihdam ve ekonomiye yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağladıklarını vurgulayan Dökmeci, 2023 yılında 100 bin kişiye istihdamla birlikte ekonomiye yaklaşık 12 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Sıfır atık projesi"

"Sıfır Atık Projesi"nin başladığı günden bugüne dek yaklaşık 12 aylık süreçte gerçekleştirilen uygulama hakkında da bilgi veren Dökmeci, şunları kaydetti:

"101 ton kağıt-karton atığı, 28 ton plastik atık, 5,8 ton cam atık, 5 ton metal atık, 5,2 ton organik atık, 780 litre atık motor yağı, 2 bin 110 litre bitkisel atık yağ olmak üzere yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. 2 ton yemek ve ekmek artığının sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gönderilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamada sadece alışkanlıkların değiştirilmesi ile bin 717 ağacın kesilmesi önlenmiş, 20 ton sera gazı salınımı azaltılmış, 455 varil petrolün ve 14 ton cevherin kullanımı engellenmiş, 2 ton kompost, 780 litre madeni yağ ve 2 bin 110 litre biyodizel elde edilmiştir. "

Konuşmanın ardından projenin önemine ilişkin tiyatral gösteri sunuldu.

Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da katıldı.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Tokat'ta sağanak, su baskınlarına neden olduTokat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu
Fotoğraflar // Peker'in beraatine karar verildiFotoğraflar // Peker'in beraatine karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Sıfır Atık Projesi" çevre Katı atık Seminer

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Diğer Haberler
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.