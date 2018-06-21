Türkiye'de 2002 yılı öncesi evsel atıkların geri dönüşüm oranının yüzde 1 seviyelerinde olduğuna dikkati çeken Dökmeci, "Bugün bu rakam yüzde 13 seviyelerine gelmiştir. 2023 yılında yüzde 35 hedefine ulaşılması planlanmakla birlikte AB'nin mevcut geri dönüşüm oranını neredeyse 2030 yılında iki kat artırmayı hedeflemesi bizim de bu noktada önemli atılımlar yapmamızı gerektirecektir." dedi.

Burada konuşan Dökmeci, 1995'te oluşan evsel atık miktarının 17 milyon ton iken 2015'te bu değerin 31 milyon tona ulaştığı, 2023 yılında ise bu miktarın 38 milyon tona ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" semineri yapıldı.

Katı atık düzenli depolama tesisleri ile ilgili çalışmalar kapsamında 87 katı atık düzenli depolama sahası ile bin 134 belediyede 54,7 milyon vatandaşa hizmet verdiklerini aktaran Dökmeci, bu tesislerden nüfusun yüzde 74,3'ünün faydalandığını, 2023 yılında çöpü düzenli depolanmayan tek bir yerleşim yerinin kalmayacağını ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde atık sektöründe 60 bin kişiye istihdam ve ekonomiye yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağladıklarını vurgulayan Dökmeci, 2023 yılında 100 bin kişiye istihdamla birlikte ekonomiye yaklaşık 12 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Sıfır atık projesi"

"Sıfır Atık Projesi"nin başladığı günden bugüne dek yaklaşık 12 aylık süreçte gerçekleştirilen uygulama hakkında da bilgi veren Dökmeci, şunları kaydetti:

"101 ton kağıt-karton atığı, 28 ton plastik atık, 5,8 ton cam atık, 5 ton metal atık, 5,2 ton organik atık, 780 litre atık motor yağı, 2 bin 110 litre bitkisel atık yağ olmak üzere yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. 2 ton yemek ve ekmek artığının sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gönderilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamada sadece alışkanlıkların değiştirilmesi ile bin 717 ağacın kesilmesi önlenmiş, 20 ton sera gazı salınımı azaltılmış, 455 varil petrolün ve 14 ton cevherin kullanımı engellenmiş, 2 ton kompost, 780 litre madeni yağ ve 2 bin 110 litre biyodizel elde edilmiştir. "

Konuşmanın ardından projenin önemine ilişkin tiyatral gösteri sunuldu.

Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da katıldı.

