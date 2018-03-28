Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.Ü. ile M.Ç. ve N.Ç, Tütünlük Mahallesi Milas Caddesi'nde tartıştı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ü, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle 2 kişiye ateş etti.
Yaralanan M.Ç. ve N.Ç, 112 acil servis ekiplerince Karpuzlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
N.Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, M.Ç. ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
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