HABER

Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.Ü. ile M.Ç. ve N.Ç, Tütünlük Mahallesi Milas Caddesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ü, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle 2 kişiye ateş etti.

Yaralanan M.Ç. ve N.Ç, 112 acil servis ekiplerince Karpuzlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, M.Ç. ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağızSuriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendiÇin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karpuzlu pompalı tüfek saldırı

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.