Aydın'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde aynı mahallede oturan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ortaklar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çocukları yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönen olayda Erol (50) ve Alim Kafalı (63) kardeşler ile Süleyman K. (17) ve Hamza A. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Erol ve Alim Kafalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla alakalı olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

