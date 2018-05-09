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Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 04:43 | Son Güncelleme

Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü tedavi altına alındı.

Denizli'den Nazilli istikametine seyreden Emrah K. (37) idaresindeki 34 AEB 708 plakalı otomobil, Jandarma Kavşağı yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Emrah K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Nazilli saldırı silahlı

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