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Aydın'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Aydın'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Aydın'da sokakta yürüyen zanlının, arkasındaki kişiye tabancayla ateş açması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 139. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, arkasından gelen kişiye silahla ateş etti.

Kurşun, hedef alınan kişiye isabet etmedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sokakta yürüyen zanlının, belindeki tabancayı çıkartarak bir anda dönüp arkasından gelen kişiye doğru ateş etmeye başlaması görülüyor. Görüntülerde, zanlının silahını tekrar beline koyarak uzaklaşması da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın saldırı silahlı saldırı

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