Aydın'da sokak köpeklerine ateş edildiği iddiası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfekle sokak köpeklerine ateş ettiği iddiasıyla yakalanan ve daha sonra serbest bırakılan kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Yavansu Mahallesi'nde sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla oğluyla beraber gözaltına alınıp, serbest bırakılan B.Ç. hakkında Kuşadası Cumhuriyet Savcılığınca yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlının emniyetteki ifade işlemi sürüyor.
Olay
Yavansu Mahallesi'nde 14 Haziran'da, B.Ç. ve oğlu O.Ç, sokak köpeklerini besledikleri ve kendilerine saldırdıkları iddiasıyla mahalle halkıyla tartışmış, bir süre sonra B.Ç, pompalı tüfekle köpeklerin üzerine doğru ateş etmiş, şikayet üzerine baba ve oğlu gözaltına alınmıştı.
Baba oğul, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
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