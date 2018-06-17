Aydın'da sokak köpeklerine ateş edildiği iddiası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfekle sokak köpeklerine ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tekrar serbest bırakıldı.

Yavansu Mahallesi'nde sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan B.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavansu Mahallesi'nde 14 Haziran'da, B.Ç. ve oğlu O.Ç, sokak köpeklerini besledikleri ve kendilerine saldırdıkları iddiasıyla mahalle halkıyla tartışmış, bir süre sonra B.Ç, pompalı tüfekle köpeklerin üzerine doğru ateş etmiş, şikayet üzerine baba ve oğlu gözaltına alınmıştı.

Baba oğul, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, 16 Haziran'da Kuşadası Cumhuriyet Savcılığının kararıyla B.Ç yeniden gözaltına alınmıştı.

