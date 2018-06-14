Aydın'da şölen havasında seçim çalışması

Aydın'da, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala, yan yana stant açan partilerin çalışmaları renkli görüntüler oluşturuyor.

Atatürk Kent Meydanı'nda stant açan AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi teşkilatları, seçim propagandalarını yan yana yürütüyor.

Üyeler, partililerinin seçim vaatlerinin yer aldığı broşürleri dağıtıyor. Stantlarda çalan müzikler ise meydanda adeta şölen havası estiriyor.

- Halk memnun

Kent sakinlerinden Ziya Kılıç, tüm parti stantlarının yan yana olmasının demokrasi adına önemli olduğunu belirterek "Çok güzel bir görüntü var şu an. Herkes istediği propagandayı yapıyor. Belki bu stantlar neticeyi değiştirmeyecek ama sonuçta herkes kendi politikalarını özgürce anlatabiliyor." diye konuştu

Baki Begeç ise stantlara uzaktan bakıldığında rengarenk göründüğünü vurgulayarak "Gayet güzel bir ortam var. Zaten demokrasinin güzel tarafı da bu. Herkes aynı insana kendisini anlatıyor. Daha ne olsun?" dedi.

Şenay Ergin ise seçimlerde en iyi olanın kazanmasını arzu ettiğini ifade ederek "Vallahi burası çok eğlenceli. Demokrasi havası var. Atmosfer harika. Şehir dışından geldim buraya. Gerçekten harika görüntüler var." şeklinde konuştu.

