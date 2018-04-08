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Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

Aydın'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyadan terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada dijital verilere el konuldu.

Gözaltına alınan 9 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon sosyal medya terör

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