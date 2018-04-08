Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

Aydın'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyadan terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada dijital verilere el konuldu.
Gözaltına alınan 9 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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