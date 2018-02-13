Aydın’da Şubat ayında bahar havası

Kış mevsiminin ortasında olan Türkiye’de, birçok bölgede karakış yüzünü gösterirken, Aydın’da etkili olan ılıman hava nedeniyle baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı.
Aydın’da bazı bölgelerde badem ağaçlarının çiçek açması ile birlikte tabiatta bahar havası yaşanırken, papatyalarda bahçeleri beyaza bürüdü.
Ülke genelinde pek çok şehirde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklara aldanan bazı ağaçlar çiçek açarken, kır bahçelerini papatyalar kapladı. Aydın’da uzun süreden beri devam eden güneşli ve sıcak günlere aldanan bazı meyve ağaçlarının çiçek açtığını belirten vatandaşlar, önümüzdeki günlerde soğuk yaşanması halinde çiçek açan meyve ağaçlarını soğuk vurabileceğini belirtti.
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