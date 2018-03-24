Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan çiftten biri ölü, diğeri baygın halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi Mezarlık Sokak'ta oturan Hasan (69) ve eşi Emir Ayşe Sönmez (66) çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Polis ve 112 acil servis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine Hasan Sönmez'i ölü, Emir Ayşe Sönmez'i ise baygın halde buldu.
Emir Ayşe Sönmez, ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Sönmez'in cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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