Aydın'da şüpheli-polis kovalamacası

Aydın'da otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi yakınlarında şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hızla uzaklaştı.
Dağlık alanda aracı terk eden şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başlayınca polis, havaya uyarı ateşi açtı.
Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerce, otomobil sürücüsü H.T. yakalandı, kaçan şüpheli A.İ'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.
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