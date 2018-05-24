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Aydın'da tağşişli zeytinyağı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:12 | Son Güncelleme

"Naturel ham zeytinyağı" etiketiyle satışa hazır hale getirilen 2 ton yağ karışımı ele geçirildi

Aydın'da "naturel ham zeytinyağı" etiketiyle piyasaya sürülen 2 ton ayçiçek yağı, pamuk yağı ve zeytinyağı karışımı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tağşişli zeytinyağı ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Buharkent ilçesinde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, fatura ve sevk irsaliyesi olmayan 2 ton yağ ele geçirildi.

Araç sürücüsü R.K, gözaltına alındı.

Sürücü R.K'nin jandarmadaki ifadesinde ayçiçek, pamuk ve zeytinyağı karışımını "naturel ham zeytinyağı" etiketi bulunan ambalajlarla Denizli'deki yemek şirketlerine satmak üzere yola çıktığını söylediği öğrenildi.

Yağlardan alınan numuneler, incelenmek üzere İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayçiçek fatura pamuk zeytintağı

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