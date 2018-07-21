Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali S. idaresindeki 35 HC 36 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde refüjü aşarak karşı şeritte seyreden Orhan Dülger idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada, sürücü Dülger olay yerinde yaşamını yitirdi.
Dülger'in cesedi, sağlık ekiplerince morga gönderildi.
Tır sürücüsü Ali. S gözaltına alındı.
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