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Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 02:55 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Didim'den Akbük'e seyreden Mahir Karakuş idaresindeki 07 D 3830 plakalı otomobil, aynı yönde giden Murat Toraman yönetimindeki 06 ABL 476 plakalı araçla çarpıştı.

Durumu gören yolun karşısındaki polis ekipleri olaya müdahale ederek yolda güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada Zafer Yavuz idaresindeki 06 EY 0117 plakalı araç, kazadan dolayı hızını yavaşlatınca arkasından gelen Ömer Faruk Üstün'ün kullandığı 35 KKV 42 plakalı araçla çarpıştı.

Kazalarda, sürücüler Karakuş ve Üstün ile diğer araçlarda yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Didim otomobil trafik kazası

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