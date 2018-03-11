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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Söke ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Aygün İbi (24) idaresindeki 09 SU 850 plakalı otomobil, Söke-Bağarası karayolunun 3. kilometresinde, Süleyman Demirkapı'nın (25) kullandığı 09 SJ 512 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, İbi olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Demirkapı ise sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapatılan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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