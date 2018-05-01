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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:58 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cengiz Kahraman'ın kullandığı 09 US 894 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu İncirliova Sanayi Sitesi önünde, Ruhi Yelçi (85) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yelçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaza otomobil ölü yaralı

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