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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ege Kanadlı (21) idaresindeki 09 BU 572 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde, Selim D'nin kullandığı 34 ZV 1088 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kanadlı ile motosikletteki Fatma Çakar (18), 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edilen Kanadlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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