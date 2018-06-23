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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 17:53 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burak Değirmenci (26) yönetimindeki 09 AR 027 plakalı otomobil, Aydın - İzmir yolu üzerindeki Işıklı Kavşağı'nda, Ercan Gacar'ın (52) kullandığı 09 BJ 375 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Ercan Gacar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Değirmenci'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza otomobil ölü

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