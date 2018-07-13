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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Atik yönetimindeki yabancı plakalı bir otomobil, Güzelçamlı Mahallesi Meşelikuyu Caddesi'nde, Ladik Söğüt'ün kullandığı 09 YJ 930 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Ogün Tozan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tozan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tozan'ın Davutlarspor U17 takımında oynadığı öğrenildi.

Diğer yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Motosiklet otomobil trafik kazası

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