Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden Necip Demir (22) idaresindeki 48 NZ 390 plakalı otomobil, Eskiçine kavşağında aynı yönde seyreden ve henüz plakası ile sürücüsü belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada, Demir olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, kazadan sonra kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum