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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:51 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden Necip Demir (22) idaresindeki 48 NZ 390 plakalı otomobil, Eskiçine kavşağında aynı yönde seyreden ve henüz plakası ile sürücüsü belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada, Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, kazadan sonra kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Çine trafik kazası

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