Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Cumali Acar (21) yönetimindeki 09 UP 495 plakalı otomobil, Aydın-İzmir yolu Işıklı kavşağında Mustafa Sarı'nın (18) kullandığı 09 DZ 348 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücüler Cumali Acar ve Mustafa Sarı ile otomobildeki Nazire (55), eşi Mümin (58) ve kızları Ceylan Acar (26) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazire Acar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Acar ailesinin misafirlikten döndükleri, iftara yetişmek üzere evlerine gittikleri öğrenildi.
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi
Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum