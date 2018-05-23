Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cumali Acar (21) yönetimindeki 09 UP 495 plakalı otomobil, Aydın-İzmir yolu Işıklı kavşağında Mustafa Sarı'nın (18) kullandığı 09 DZ 348 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücüler Cumali Acar ve Mustafa Sarı ile otomobildeki Nazire (55), eşi Mümin (58) ve kızları Ceylan Acar (26) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazire Acar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acar ailesinin misafirlikten döndükleri, iftara yetişmek üzere evlerine gittikleri öğrenildi.

