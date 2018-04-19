Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Şişman yönetimindeki 09 TB 060 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu Hürriyet Mahallesi'nde yaya geçidinde Erdoğan Alkan'ın kullandığı (65) 09 UN 192 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, yola savurulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Şişman ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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