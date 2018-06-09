Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Serkan Olgun yönetimindeki 09 YM 542 plakalı hafif ticari araç, Söke-Germencik karayolunun Mursallı Mahallesi mevkisinde Yakup D'nin kullandığı 10 Y 8670 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Olgun, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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