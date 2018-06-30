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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

Aydın'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kamyonetle, motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozdoğan ilçesinden Yenipazar istikametine seyreden Barış Avcı idaresindeki 35 PBE 98 plakalı kamyonet, Direcik Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Aziz Tunca'nın (40) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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kamyonet Motosiklet ölü trafik kazası

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