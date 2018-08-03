Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da motosikletin kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mert Can Köseleci'nin (21) kullandığı 35 AR 0875 plakalı motosiklet, Aydın-Muğla karayolu otogar kavşağı mevkisinde refüjde temizlik çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 07 HYM 49 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Köseleci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Köseleci'nin cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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