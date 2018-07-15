Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Faik Efe Hamurcu'nun (20) kullandığı 09 K 4972 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke Karayolu Yaylaköy mevkisinde, Levent Avcı (27) yönetimindeki 09 JC 542 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet Altınay ve Abdullah Nacar (20) yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faik Efe Hamurcu ile Abdullah Nacar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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