Aydın'da trafik kazası: 2 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Mehmet Akif Sarı (33) idaresindeki 09 FS 831 plakalı otomobil, Aydın-Nazilli karayolu Köşk ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, alt yola devrildi.
Otomobil sürücüsü Sarı olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan Emre Çakır, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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