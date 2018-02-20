Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçaköy Mahallesi'nde zeytin toplayan aynı aileden 6 kişinin bulunduğu minibüs, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi'ne hareket etti.
Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada, uçurumun dibindeki dere yatağına düşen minibüste bulunan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin dere yatağından çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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