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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine seyreden 39 AAF 987 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Orhan Dumlupınar, İzmir Aydın otoyolu Alangüllü Mahallesi mevkisinde lastiğini değiştirmek için durdu.

Bu sırada araca, aynı yönde giden Mustafa Şimşek yönetimindeki 20 EM 736 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücüler ve Şimşek'in otomobilindeki yolcu İlknur Aslan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Aydın trafik kazası

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