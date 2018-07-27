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Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Germencik ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ali Sağlam (47) yönetimindeki 09 AAR 350 plakalı otomobil, Kızılcapınar Mahallesi viyadüğünde yağmur sonrası kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Hemsile (45), çocukları Zeynep (14) ve Rahimenur Sağlam (6) yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaza otomobil trafik yaralı

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