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Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 06:20 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Nazilli-Aydın karayolunun Şehit Emrah Polat Kavşağında sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 HB 563 plakalı otomobil, Erdin Demirtaş (22) idaresindeki 09 F 6403 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Demirtaş ile Mehmet Akgöl (22), Kader Demir (22), Ayşenur Taş (22), Semih Demirler (24) Yasin Şentürk (24) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrılan 07 HB 563 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kaza Nazilli otomobil

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