Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Halil Püslü (55) idaresindeki (55) 09 JT 475 plakalı traktör, Ağaçlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Püslü'nün cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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