HABER

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapma hazırlığındaki şüphelilerin Germencik ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, ilçedeki otoban gişelerinde zanlıların içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Yapılan aramada satışa hazır 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Ercan Y, Özcan A, ve Önder Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Germencik operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.