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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

Terminalde bir otobüste yapılan aramada çuval içine saklanmış metamfetamin ele geçirildi, otobüs şoförü tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda Van'dan gelen bir otobüsün bagajında pirinç çuvalının saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüse operasyon düzenleyen ekipler, bagajdaki pirinç çuvalının içine saklanmış 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü N.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon polis uyuşturucu

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