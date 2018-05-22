Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda Van'dan gelen bir otobüsün bagajında pirinç çuvalının saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüse operasyon düzenleyen ekipler, bagajdaki pirinç çuvalının içine saklanmış 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan otobüs şoförü N.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!
14 yaşındaki kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum