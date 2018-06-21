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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Efeler, Söke ve Kuşadası ilçelerinde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi takibe aldı.

Efeler, Söke ve Kuşadası'nda yapılan eş zamanlı operasyonda H.Ü, N.A. ve C.R. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada 75 gram metamfetamin ve bir tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

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operasyon tutuklama uyuşturucu

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