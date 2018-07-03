Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.K.'ye ait pikabı Osmanyozgatlı Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik köpeği Cayra'nın da katılımıyla yapılan aramada, aracın ön paneline saklanmış 30 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Sürücü ve araçtaki Ü.D. ve A.Z gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!
Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum