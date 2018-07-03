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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:43 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.K.'ye ait pikabı Osmanyozgatlı Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik köpeği Cayra'nın da katılımıyla yapılan aramada, aracın ön paneline saklanmış 30 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Sürücü ve araçtaki Ü.D. ve A.Z gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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