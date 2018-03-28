Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda Yeni Mahalle'deki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, 3 extacy hap, uyuşturucu tartımında yararlanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımı için bulundurulan 3 aparat ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen F.A, Y.K, Ş.M, M.Z.B. ve Ü.D. gözaltına alındı.
Söz konusu 2'si kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti
Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum