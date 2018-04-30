Aydın'da yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yangın çıkan 7 katlı apartmanda mahsur kalan biri bebek 13 kişi kurtarıldı.

Aydoğdu Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, yanan binanın balkonlarına çıkarak mahsur kalan biri bebek 13 kişiyi kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise 10 aylık olduğu belirtilen Öykü bebeği tedbir amaçlı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

