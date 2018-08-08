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Aydın'da yasa dışı geçiş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişi yakalandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesinde devriye esnasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 tekne motoru, 16 şambrel, 16 can yeleği, 15 akü, 1 matkap ve 9 lastik bot ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B ve Ü.B, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçak organizatör

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