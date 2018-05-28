Aydın'da yasa dışı göçle mücadele

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığında olan 13 yabancı uyruklu ile 1 organizatör yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Yavansu Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.
Araç içerisinde 10 Suriye, 3 İran uyruklu kaçak göçmen ile organizatör olduğu öğrenilen araç şoförü M.Y. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Adliyeye sevk edilen M.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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