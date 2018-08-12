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Aydın'da yeni evli çift kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:02 | Son Güncelleme

Kazada gelin öldü, damatla birlikte 3 kişi yaralandı - Kazada düğün davetiyeleri yola dağılan çiftin, bugün balayına gidecekleri öğrenildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu gelin öldü, damatla birlikte 3 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir otoyolunda Ferhat Y.'nin kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde park halindeki 09 NZ 130 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araç içerisinde sıkışan Ferhat Y, Serhat Y. ve Sinan Koç'u sıkıştıkları yerden çıkarırken Özlem Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Söke ilçesinde dün evlendikleri öğrenilen Ferhat-Özlem Y. çiftinin düğün davetiyelerinin yola döküldüğü görüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.

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gelin Kaza otomobil

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