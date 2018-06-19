Aydın'da yolcu otobüsü devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şaban Özdere'nin kullandığı bir seyahat firmasına ait 34 BM 8155 plakalı otobüs, Söke-Didim karayolu Doğanbey Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk tespitlere göre 20 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, AKS ekiplerince kurtarıldı.
Daha sonra yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı
Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler
3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Siyasilerin gençlik halleri! İçlerinde öyle bir isim var ki...
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum